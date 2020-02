WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Długa marynarka. Eleganckie ubranie, które ukryje wydatne biodra Ma krój przypominający płaszcz, ale jej górna część i detale nawiązują do kroju klasycznego żakietu. Długa marynarka to ubranie eleganckie i bardzo stylowe, które cenimy za tuszowanie niedoskonałości sylwetki. Zestaw z koszulą i jeansami nabierze eleganckiego wyrazu z marynarką (iStock.com, Fot: iStock) Długa marynarka – do czego ją nosić? Długi żakiet jest uniwersalny, dzięki czemu możemy go bez większego trudu dobrać do stroju w każdym stylu. Z czym go nosić, aby uniknąć banalnego zestawu? Według nas – im bardziej kobieco, tym lepiej. Pomysłów na stylizacje z tym stylowym ubraniem jest naprawdę wiele: od casualowych zestawów z jeansami i płaskimi półbutami przez klasyczne zestawy "biurowe" po seksowne połączenie krótkiej spódnicy i szpilek. W najmodniejszym wydaniu (lansowanym np. przez Anję Rubik) nosimy marynarkę długą i jakby za dużą. Najlepiej taką, która sprawia wrażenie, jakbyśmy ją wypożyczyły z szafy chłopaka. Krój przyjazny sylwetce Wydłużona marynarka skutecznie kryje szerokie biodra i ukryje nieco zbędnych kilogramów w obrębie brzucha i pośladków. Zgrabny krój, twarzowy kolor, delikatnie usztywniane ramiona i modne detale – te piękne ubrania włóż do jasnej bluzki i klasycznych spodni, a stworzysz elegancką i przyjazną pełniejszej sylwetce stylizację. Pamiętaj o prostym triku bazującym na złudzeniu optycznym: biała bluzka i ciemna marynarka wizualnie wyszczuplają. Uwagę przykuwa jaśniejszy pas pośrodku. Dobierz do tego buty na wysokich obcasach, a dodatkowo poprawisz proporcje sylwetki. Długa marynarka do pracy i na wieczór Zestaw z klasyczną bluzką i spodniami będzie odpowiedni, ale pod warunkiem, że bluzka nie będzie zbyt wymyślna, czyli bez wyraźnych akcentów pod szyją. Sam wydłużony fason żakietu jest oryginalny, dlatego będzie wystarczającą ozdobą, a wszelkie dodatkowe elementy mogą sprawiać wrażenie nadmiaru. Ten typ ubrania stylizujemy z umiarem. Jako idealne spodnie polecamy te o długości 7/8 lub dopasowane, ciemne rurki. Skórzane spodnie i prosty biały top to propozycja po godzinach i np. na randkę. Prosto i seksownie. Jako dopełnienie całości polecamy naturalny makijaż, klasyczną pomadkę w odpowiednim kolorze czerwieni dobranym do typu urody oraz minimum dodatków: zegarek i prostą zawieszkę. Idealna długa marynarka Jak dobrać odpowiedni rozmiar marynarki, aby nie była za ciasna i nie wyglądała na za dużą? Stań w bluzie lub swetrze o niezbyt grubym splocie i w wybranej marynarce. Wyciągnij ręce do przodu. Jeśli na ramionach będziesz czuć ucisk i na przykład założenie listonoszki sprawiłoby ci trudność, wtedy marynarka jest za mała. Pamiętajmy o tym, że te ubrania także mają swoje typy: proste, trapezowe lub rozkloszowane. Najbardziej uniwersalne będą te o kroju trapezu – są odpowiednie dla różnych typów sylwetki. Spójrz też, gdzie dokładnie przebiega linia wszycia rękawów. Marynarka zbyt szeroka w ramionach da efekt karykaturalny, zbyt wąska stworzy na plecach fatalnie wyglądające marszczenia, a nawet pęknie na szwach. Linia, gdzie rękawy łączą się z korpusem, nie powinna też być zniekształcona czy wypchana, ale powinna przebiegać w miejscu stosownym do naszego rozmiaru. Całość nie może być ciasna ani zbyt luźna. Idealna długość marynarki o tym kroju sięga za pośladki.