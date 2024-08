Długi weekend miała spędzić za granicą. Lot samolotem okazał się koszmarem

Kiedy znalazła korzystną ofertę w jednym z biur podróży, nawet nie przyszło jej do głowy, że coś może pójść nie tak. Niestety pierwsze problemy pojawiły się tuż po przyjeździe na lotnisko. Renata Piżanowska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" nie ukrywała, że podczas lotu przeżyła prawdziwe chwile grozy.

"Jest gorąco, duszno. Nie startujemy. Od ludzi słyszę, że inne samoloty z Katowic mają nawet po dwie godziny opóźnienia. Nie wiemy, co się dzieje" - taką wiadomość wysłała kobieta do swoich bliskich prosto z samolotu, którym miała wylecieć na Kretę.

Pasażerka feralnego lotu nie ukrywa, że już na początku wydało jej się podejrzane to, że stewardessy nie oferowały pasażerom żadnego poczęstunku. Uznała jednak, że to wina opóźnienia, z jakim wystartowali. Szybko okazało się, że to był dopiero początek ich koszmaru.