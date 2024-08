Parking zajęty od 8 rano. Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie

- O godzinie 8 rano nie ma już wolnych miejsc - mówi w rozmowie z Interią. - Jeżeli ktoś nie kupi biletu online, to będzie miał problem z zaparkowaniem. A nawet, jeżeli ktoś ma bilet, to sugerujemy wczesny przyjazd na Palenicę Białczańską. Na drodze dojazdowej tworzą się duże korki i jeśli przyjedziemy za późno, to będziemy musieli zaparkować samochód na Łysej Polanie i przejść dodatkowe 2 kilometry do wejścia na szlak nad Morskie Oko - wyjaśnia.