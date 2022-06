Długo uważała się za dziwadło. W latach 80. robiła karierę w fotomodelingu

Danuta Lato ma za sobą 200 sesji do Playboya. Mocny debiut zapewnił jej sławę na ładnych parę lat. Polka zrobiła prawdziwą furorę w Niemczech, co otworzyło jej drzwi do kariery filmowej. Później próbowała swych sił w branży muzycznej, co również przyniosło jej ogromny sukces. Czym zajmuje się dziś?