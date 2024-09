Długo walczyła z chorobą. Dziś miałaby 76 lat

"Grease" stał się przełomem w karierze Olivii. Jej duet z Johnem Travoltą przeszedł do historii, a piosenki takie jak "You're the One That I Want" i "Hopelessly Devoted to You" królowały na listach przebojów. Olivia zdobyła nominacje do Oscara i Grammy. W 1981 roku wydała album "Physical", który okazał się jej największym komercyjnym sukcesem.