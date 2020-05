Dłuższe nogi bez szpilek? Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie spodnie

Szpilki, platformy, przetarcia wywołujące złudzenia optyczne i wszelkiego rodzaju triki, które wizualnie wydłużają nogi to sposoby znane, ale nie dla każdego. Korzystny efekt proporcjonalnej sylwetki mogą dać po prostu odpowiednie spodnie. Jeśli dotąd nie zaprzyjaźniłaś się z modelami z wyższym stanem – czas to zmienić.



Wygodne spodnie, które wydłużą nogi

Źle dobrany fason spodni może mieć katastrofalny wpływ na to, jak prezentuje się sylwetka i jej proporcje. Jeśli nie chcesz podkreślać krótszych nóg, unikaj spodni z niższym stanem. Ciemne spodnie w takim fasonie i jaśniejsza bluzka dają efekt nieestetycznego odcięcia górnej i dolnej części sylwetki. Mogą wpijać się w wydatniejsze boczki, przez co łatwo mimowolnie podkreślić dodatkowe kilogramy. Spodnie typu "high waist" niwelują ten problem dzięki odpowiedniemu fasonowi, który sięga nad kłopotliwe okolice sylwetki, czyli do talii.

Spodnie z wysokim stanem o różnej długości

Spodnie z wysokim stanem to jeden z powracających trendów rodem z mody retro. Są ukłonem w stronę mody lat 60. i 70. Nosimy je w wersji eleganckiej do subtelnych topów, jeansowej na co dzień i letniej. Bez względu na styl i wiek, w tej kategorii znajdziesz coś dla siebie.

Pamiętaj o prostej wskazówce, która pomoże ci dobrać model dla ciebie: jeśli stan spodni jest wysoki i mają długie nogawki, to powinny się zwężać ku dołowi (np. rurki, cygaretki lub mom jeans). Jeśli zaś szukasz krótszego modelu spodni typu "high waist", mogą być szerokie (np. szorty, kuloty, damskie bermudy). Ciekawie prezentują się stylowe, oryginalne, szerokie spodnie z wysokim stanem, ale powinny być wykonane z cienkich, zwiewnych, lejących się materiałów i lepiej w nich jednak wyższym kobietom bądź tym, które gustują w wysokich obcasach.

Jeansy z wysokim stanem

Jeansy z wysokim stanem nosimy w wersji eleganckiej, w klasycznym odcieniu denimu i do eleganckich ubrań oraz dodatków. Dobierz do nich botki lub szpilki na wysokich obcasach, a zyskasz strój, który sprawdzi się przy wielu okazjach – noś go śmiało też od pracy. Modele jeansów z wysokim stanem często łączą też funkcję spodni z efektem push-up, czyli modelujących i unoszących pośladki.

W wersji casualowej jeansy z wysokim stanem to świetne modele na lato: od kulotów z cieńszego denimu, przez modne spodnie do połowy łydki z węższymi nogawkami, po letnie, czyli szorty. Letnie spodnie z wysokim stanem latem łatwo połączysz z różnego rodzaju topami, letnimi bluzkami i koszulami z cieńszego materiału.

Spodnie z wysoką talią na wiosnę i lato

Największą zaletą spodni z wysokim stanem jest to, że zapewniają efekt dłuższych nóg. Specyfika kobiecej sylwetki i krągłości bioder sprawiają, że spodnie, które kończą się poniżej talii, czasem nieestetycznie wpijają się boczki lub brzuch. Model typu "high waist" nie daje tego efektu. W wersji wiosennej i letniej godne polecenia są modele z cieńszych, oddychających tkanin. Spodnie z wysoką talią na wiosnę wybierajmy tak, aby kostki były odsłonięte, dzięki czemu sylwetka nabierze lekkości. W górnej części mogą być zapinane na guzik, ściągane troczkiem lub wiązane paskiem. Dodatkowo wzmocnisz efekt wydłużenia nóg, jeśli dobierzesz spodnie odsłaniające kostki oraz te z lekko skośnymi kieszeniami. Nawet w butach na płaskiej podeszwie efekt dobrych proporcji sylwetki zostanie zachowany, dlatego możesz je nosić z takim obuwiem, jak wygodne espdaryle, klapki i baleriny na lato.