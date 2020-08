Do czego naprawdę służy szuflada pod piekarnikiem? Odpowiedź może cię zaskoczyć

W każdej kuchni znajdzie się taka szuflada, do której wrzucamy wszystko, co nie wiemy, gdzie powinno mieć swoje miejsce. I tak obok nici do szycia znajdziemy otwieracz do puszek albo kalkulator, zawsze jakaś niespodzianka. Ale szuflada pod piekarnikiem może zaskoczyć cię swoim przeznaczeniem. Czy wiesz, do czego tak naprawdę służy?