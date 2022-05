Do czego służy kieszonka w majtkach? Odpowiedź jest prosta

Tajemniczy dodatkowy materiał w damskich majtkach, który przypomina niewielką kieszonkę zastanawia wiele osób. Po co jest wszyty w bieliznę? Tylko pozornie wydaje się on bezużyteczny - Internet przynosi wiele odpowiedzi na to pytanie, jednak nie wszystkie są prawdopodobne. Prawdziwy powód "kieszonki" w damskich majtkach okazuje się bardzo prosty.