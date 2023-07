Do czego służy otwór w rurze odkurzacza? Odpowiedź zdziwi wielu

Do czego służy otwór rurze od odkurzacza?

W większości rur od odkurzacza znajduje się niewielki otwór, który umiejscowiony jest na środku rury bądź tuż przy rączce. Większość z nas zwykle go nie używa, jednak nie znajduje się on tam bez powodu. Służy do kontroli przepływu powietrza w odkurzaczu. Jeśli masz do odkurzenia wyjątkowo dużą powierzchnię i boisz się, że może dojść do przegrzania, otwórz otwór. Zmniejszy on temperaturę, a także obniży ciśnienie w odkurzaczu.