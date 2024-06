Agnieszka Woźniak-Starak włożyła mokasyny do garnituru

Do garnituru włożyła białe mokasyny. Pasują?

Były już garnitury ze sneakersami i trampkami. Teraz przyszła pora na kolejne połączenie, którym zaskoczyła Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka do letniego, beżowego garnituru włożyła mokasyny. Zgrany duet czy raczej modowy oksymoron?

Agnieszka Woźniak-Starak wyróżnia się świetnym gustem, który na co dzień zdominowany jest przez topy i jeansy oraz garnitury. Dziennikarka nieczęsto decyduje się na modowe szaleństwa, jeśli już, to występując w telewizji lub brylując na branżowych eventach. Lecz teraz zaskoczyła codzienną stylizacją, a konkretnie doborem butów do garnituru.

To prawda, że czasy, kiedy do tego eleganckiego zestawu wkładałyśmy jedynie szpilki, bezpowrotnie minęły. Teraz garnitury modnie jest nosić ze sneakersami, trampkami czy innymi butami na płaskich podeszwach. Ale czy istnieje jakaś granica? Oczywiście każdy może ubierać się wedle uznania. Jednak, czy to będzie wyglądać "smacznie" i "trendy", to już zupełnie inna kwestia.

Agnieszka Woźniak-Starak zachwyca w garniturze

Agnieszka Woźniak-Starak w słoneczny dzień ubrała się w czarny top oraz beżowy garnitur z cienkiej tkaniny, który składał się z klasycznej marynarki oraz spodni z prostymi nogawkami. To genialna koncepcja dla każdej elegantki, która nie ma pomysłu na to, jak ubrać się do biura czy biznesowe spotkanie na mieście.

"Rewelacyjnie wyglądasz w tym garniturze. Kobieco, zmysłowo. Jak zawsze pełna stylu", "Jest pani urodzona, żeby nosić takie garnitury", "Pani Agnieszko, czysta perfekcja i odwieczna inspiracja" – piszą zachwyceni fani w sekcji komentarzy pod postem na Instagramie.

Agnieszka Woźniak-Starak w letnim garniturze © Instagram.com, aga_wozniak_starak

Mokasyny do garnituru? Jest taka opcja

Jednak największym zaskoczeniem okazały się buty. Gwiazda TVN do garnituru dobrała bowiem białe mokasyny, czyli buty na płaskiej, cienkiej podeszwie, które są letnim klasykiem. Te charakteryzują się dość eleganckim sznytem, więc dobrze komponują się z garniturem. Co nie zmienia faktu, że do widoku tego nieoczywistego duetu musimy się jeszcze przyzwyczaić.

Agnieszka Woźniak-Starak wsunęła na stopy białe mokasyny © Instagram.com, aga_wozniak_starak

