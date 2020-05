Do kiedy obowiązują maseczki? Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiedział

Minister zdrowia Łukasz Szumowski na jednej z konferencji prasowych powiedział, że noszenie maseczek na twarzy będzie obowiązkowe do czasu wyprodukowania szczepionki na koronawirusa. Ta wymijająca odpowiedź nie usatysfakcjonowała Polaków. Data powstania szczepionki jest zagadką. Niektórzy naukowcy spekulują nad jesienią, inni za rok, a kolejni za dwa. Z tej kwestii wynika zatem, że maseczki będą jeszcze długo gościły na twarzach Polaków.

Sam minister zauważył, że Polacy mają dość zakrywania twarzy. - Jechałem do pracy rowerem i zauważyłem, że wiele osób albo nie nosi maseczki, albo zamiast zakrywać usta i nos, ma maseczki na brodzie - powiedział Łukasz Szumowski 29 kwietnia podczas konferencji prasowej.

W rozporządzeniu wyróżniono grupy osób, które nie muszą zakrywać nosa i ust. Wśród nich są m.in. osoby, które mają problemy z oddychaniem, dzieci do 4 roku życia, duchowni sprawujący obrzędy religijne czy rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie.

Mandat za brak maseczki

Natomiast osoby, które łamią nakaz w pierwszej kolejności są upominane, a w drugiej od razu dostają mandat. Może on wynieść od 500 złotych do nawet 30 tysięcy złotych. Policja może również skierować sprawę do sanepidu, a ten może nałożyć jeszcze wyższy mandat.