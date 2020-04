Z czego zrobić filtr do maski ochronnej? Lekarz podpowiada

Profesjonalne maski ochronne dawno zniknęły ze sklepów i aptek. Polacy masowo szyją więc bawełniane maseczki. Do środka koniecznie trzeba jednak włożyć filtr. Z czego można go zrobić? Lekarze podpowiadają kilka rozwiązań.

Obowiązek zasłaniania twarzy wchodzi w życie 16 kwietnia. Od czwartku każda osoba przebywająca poza domem, będzie musiała zakrywać twarz, aby zapobiec rozprzestrzenianiu koronawirusa. Nie ma konieczności posiadania profesjonalnych maseczek. Prawo dopuszcza zasłanianie twarzy szalikiem, bandaną czy nawet - golfem od swetra. Ale czy takie środki faktycznie nas chronią?

Lekarze są zgodni - nie. Sama bawełna czy fizelina, nawet o najciaśniejszym splocie, to za mało. Aby maska chroniła nas przed wirusem, choć trochę, konieczny jest filtr. Te profesjonalne są niesamowicie trudne do nabycia lub bardzo drogie. Dlatego lekarze podpowiadają, jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku.

Filtr do maski z worka do odkurzacza

Dr Paweł Grzesiowski sugeruje wykonanie filtra do maski z fizelinowych ściereczek do sprzątania. Do środka poleca wsadzić kawałek filtra do odkurzacza. Filtr składający się z trzech warstw: fizeliny, worka do odkurzacza i kolejnej warstwy fizeliny nie przepuszcza cząsteczek większych niż jeden mikron. Daje więc bardzo dużą skuteczność.

Mniej skuteczne, choć nadal lepsze niż sama bawełna, są filtry… do kawy. Prof. Yang Wang z Uniwersytetu Missouri sprawdził, jak sprawdzają się wielorazowe maski z papierowym filtrem do kawy w środku. Skuteczność? Filtry zatrzymują nawet 40 proc. zanieczyszczeń.

Filtr do maski z fizeliny do klimatyzacji

Kolejnym dobrym pomysłem jest zrobienie filtrów z maty filtrującej do klimatyzacji, wykonanej z włókniny F9. Maty można jeszcze kupić w serwisach aukcyjnych. Kosztują ok. 30 zł za pół metra bieżącego, wystarczą więc na zrobienie ok. 30 filtrów.