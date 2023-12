Dobro wciąż w Małopolsce. Na święta i nie tylko #małopolskauskrzydla

Nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci raz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ruszają z akcją, która ma na celu promocję dobra – wartości nadrzędnej i wciąż pożądanej. To wieloletnia tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia przedstawiciele Urzędu – sami czy we współpracy z Małopolskim Oddziałem Czerwonego Krzyża lub Caritasem – organizują zbiórki żywności lub inne akcje pomocowe dla osób potrzebujących. W tym roku są to pobory krwi i "Gwiazdki" dla dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.