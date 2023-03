Dobry krok w twojej pielęgnacji? Adaptogeny!

Adaptogeny, jeden z nowych trendów kosmetycznych, to naturalne substancje, które pomagają skórze przystosować się do niekorzystnych warunków zewnętrznych. Rośliny te same potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach, a dzięki swojej obecności w kosmetykach przenoszą te właściwości także na naszą skórę. W składzie Nutricentials PUMPS znalazły się wyciągi z takich roślin bioadaptacyjnych, jak żeńszeń syberyjski, różeniec górski, szczodrak krokoszowy, grzyb chaga czy róża jerychońska.