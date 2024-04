Dobry tłuszcz istnieje? Porównujemy właściwości najpopularniejszych produktów w naszej kuchni

Do pierwszej grupy należy choćby masło, słonina i smalec, które wprawdzie zawierają witaminę A oraz D, ale są także źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych (NKT). Kwasy te, spożywane regularnie i w nadmiarze, mogą prowadzić do wielu chorób, w tym niebezpiecznych chorób układu sercowo-naczyniowego. NKT prowadzą do zwiększenia cholesterolu całkowitego, a także "złego cholesterolu", czyli cholesterolu LDL. Choć lubimy ich smak, warto z uważnością stosować je w kuchni, zmniejszając ich porcje do minimum.