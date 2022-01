Doda bezkonkurencyjna podczas Sylwestra Polsatu. Jej stylizacja nie należy do tanich

Rajstopy w cenie wakacji

Doda przyzwyczaiła swoich fanów do ekstrawaganckich kreacji. Wokalistka nigdy nie oszczędzała na ubraniach - zawsze wybierała stroje od najlepszych projektantów. Wczoraj przeszła jednak samą siebie. Doda może się pochwalić idealną figurą - wczoraj zaprezentowała ją w całej okazałości. Najważniejszym akcentem stylizacji były efektowne rajstopy. Ich cena przyprawia o zawrót głowy. Jest to bowiem projekt Thierry’ego Muglera wart ok. 2000 złotych.