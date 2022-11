Doda dała mu kosza. Teraz przyznał, że znalazł miłość

Widzowie go uwielbiali. Nie zdobył jednak serca Dody

Daniel był jednym z 12 mężczyzn, z którymi Doda poszła na randkę w programie "12 kroków do miłości". Widzowie poznali go lepiej w czwartym odcinku show. Szybko obdarzyli go sympatią, zwłaszcza po wyznaniu, że jest ogromnym miłośnikiem zwierząt. Mieli nadzieję, że Doda poczuje do niego równie silne uczucie. Gdy jednak Daniel doszedł do półfinału, gwiazda miała pewność, że to nie on zdobędzie jej serce.