Dariusz Pachut przerwał milczenie. Tak skomplementował Dodę

Doda oznajmiła w ostatnim odcinku swojego reality show, że jest zakochana. Nie ujawniła do tej pory, kim jest jej nowy partner. Informację skomentowała tylko zdjęciem, na którym widać dłoń mężczyzny. Portale plotkarskie szybko połączyły ją z Dariuszem Pachutem, który do tej pory kojarzony był w mediach jako ukochany popularnej pogodynki, Doroty Gardias. Fani Dody zauważyli, że sportowiec wystąpił w nowym teledysku wokalistki, nagranym do przeboju "Wodospady". Doda i Pachut nie odnieśli się jednak do tych doniesień.