Doda odsłoniła brzuch. Ten krój topu wraca do łask

Odkryte ciało latem raczej nikogo nie dziwi. W końcu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, by przetrwać ekstremalne upały. I wcale nie musi się to wiązać z odwagą czy modowym szaleństwem. Polskie gwiazdy biorą przykład ze światowej sławy ikon stylu: Jennifer Lopez i Beyoncé (z czasów, gdy jeszcze była członkinią Destiny’s Child), stawiając latem na crop topy.