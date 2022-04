Doda planuje wziąć udział w nagiej sesji zdjęciowej. Wszystko w szczytnym celu

Doda zapowiada udział w rozbieranej sesji zdjęciowej

"Nie wiem, czy pamiętacie moją sesję zdjęciową do amerykańskiego 'Playboya'? Tak, owszem, byłam w nim. To, jeśli się uda, to ja tutaj na Instagramie opublikuję sesję zdjęciową po latach w tym samym stylu, tylko może w wannie. (…) Więc do dzieła!" – zachęciła wokalistka.