Doda u Stanowskiego. Wspomina aferę z wręczaniem tortu prezydentowi

– Nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy chyba na 25-lecie jakiegoś magazynu, tak "Super Expressu", miałam swój recital. No chyba wiadomo, jak ja występuję, jak ja się ubieram i że nie jest to styl sióstr zakonnych. I był tam również zaproszony prezydent. I potem był krojony tort, więc ja w swoim stroju roboczym ten tort mu wręczyłam. Więc sorry, że nie umiem chodzić tyłem. Normalnie odwróciłam się i poszłam z powrotem na backstage – opowiedziała Doda Stanowskiemu.