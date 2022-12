Doda przesadziła ze strojem? W tym ćwiczyła na siłowni

Artystka pojawiła się tam w stroju, który mocno podzielił jej fanów. Jak możemy zauważyć, miała na sobie bardzo dopasowany kombinezon sportowy w czarnym kolorze z krótszymi spodenkami, który posiadał także suwak w górnej części. Doda postanowiła go rozpiąć (nie wiemy czy wyłącznie do zdjęcia), a to wywołało w sieci niemałą burzę.