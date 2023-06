Doda rozważa ślub z Dariuszem Pachutem? Jej słowa dają do myślenia

Doda weźmie ślub z Dariuszem Pachutem?

Doda ma za sobą dwa małżeństwa. Od 2005 do 2008 roku artystka była żoną piłkarza Radosława Majdana, natomiast od 2018 do 2021 roku - biznesmena Emila Stępnia. Prawdziwej miłości szukała nawet w programie reality show "Doda. 12 kroków do miłości", jednak, jak się okazało, że spotkała ją w najmniej oczekiwanym momencie.