Doda nie kryje oburzenia. Chodzi o tę formę wsparcia dla Ukrainy

- Już mnie to tak mierzi jak widzę ten lans instagramowy: Całym sercem za Ukrainą. Ojejku, wszyscy dowiedzieli jak wygląda flaga ukraińska. Czy wy rozumiecie co to jest wojna, tutaj się liczy tylko i wyłącznie realna pomoc, a nie k**** wstawianie serduszek. Trudno jest sobie to wyobrazić i poczuć w momencie jak Putin p*** w Polskę, jak cały świat będzie wstawiał biało-czerwone flagi i będzie mówił: Polska, jesteśmy z wami i nic z tego nie będzie.