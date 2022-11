Doda w objęciach nowego partnera. Cała promienieje

Kim jest partner Dody?

Spostrzegawczy internauci już jakiś czas temu odkryli, że ukochanym Dody najprawdopodobniej jest Dariusz Pachut, sportowiec, podróżnik i ratownik medyczny, a prywatnie były partner Doroty Gardias. Fani gwiazdy zauważyli, że sportowiec wystąpił w nowym teledysku wokalistki, nagranym do przeboju "Wodospady". Do tej pory wokalistka i sportowiec nie odnieśli się jednak do tych doniesień. Czy internauci mają rację?