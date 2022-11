To dlatego Doda wyszła ze studia. Wojewódzki pokazał zapis rozmowy

"Nie mam z tym nic wspólnego"

We wpisie udostępnionym na facebookowej Kuby Wojewódzkiego najpierw przeczytamy, że na początku rozmowy padło pytanie o rzekomą bójkę Dody oraz Agnieszki Woźniak-Starak, do której miało dość ładnych parę lat temu. Przypomnijmy, że sprawa trafiła do sądu, który oddalił zarzuty.