Dodadzą blasku i zredukują zmarszczki. Jak i kiedy stosować kosmetyki rozświetlające?

Kompleksowa pielęgnacja

Jeśli chcesz dodać swojej skórze blasku sam podkład albo krem rozświetlający może okazać się niewystarczający. Postaw na kompleksową pielęgnację rozświetlającą. Zacznij od dokładnego oczyszczenia cery, np. za pomocą rozświetlającej pianki do mycia twarzy. Raz na jakiś czas dodatkowo wykonaj peeling, który także wzbogacony jest w składniki dodające skórze blasku. Po oczyszczeniu nie zapomnij o toniku, którego zadaniem jest przywrócenie skórze odpowiedniego pH. Tak przygotowana skóra jest gotowa na właściwą pielęgnację, czyli serum, krem pod oczy i krem do twarzy. Oczywiście rozświetlające. Rozświetlenie skóry wokół oczu wydaje się kluczowe i to z kilku powodów. Skóra wokół oczu jest cienka, bardzo delikatna, pozbawiona gruczołów tłuszczowych. Dlatego właśnie na niej widać pierwsze zmarszczki i efekty choćby jednej nieprzespanej nocy. Stąd potrzeba specjalnej pielęgnacji przy użyciu specjalistycznych, dedykowanych temu obszarowi twarzy kosmetyków. Krem pod oczy z witaminą C powinien skutecznie rozprawić się z cieniami i rozjaśnić nieco spojrzenie, a tym samym (optycznie) odjąć nam lat.