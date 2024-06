Dodaj na patelnię. Fasolka jak u babci

Fasolkę szparagową można podawać na wiele sposobów. W Polsce i tak największym uznaniem cieszy się ugotowanie jej w wodzie, a następnie dodanie do niej podsmażonej bułki tartej. Niestety nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście wystarczy znać prosty trik, dzięki któremu dodatek będzie smakować jak u babci.

W wielu polskich domach króluje od lat. Fasolka szparagowa to prawdziwe bogactwo błonnika, który ma wpływ na pracę układu pokarmowego. Nic więc dziwnego, że doceniana jest nie tylko za smak, ale również prozdrowotne właściwości.

Można traktować ją jako jeden z dodatków do obiadu, ale również jeść jako danie główne. Osoby decydujące się na tę drugą opcję, często dodają do niej smażoną bułkę tartą, która od razu przywodzi na myśl smaki znane z dzieciństwa. Jak ją w takim razie zrobić?

Okazuje się, że klucz do idealnej bułki tartej do fasolki szparagowej tkwi w kolejności dodawania składników na patelni. Wiele osób najpierw podsmaża tłuszcz, co niestety jest częstym błędem.