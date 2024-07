Dodaj do nadzienia. Sok nie wypłynie, a smak jagód będzie lepszy

Pierogi z jagodami to dla wielu Polaków smak wakacji. Delikatne ciasto, pyszne owocowe nadzienie, do tego kwaśna śmietana i trochę cukru - czego chcieć więcej? Okazuje się, że do środka warto dodać jeszcze jeden tani składnik, który sprawi, że pierogi będą jeszcze lepsze.

Pierogi z jagodami kojarzą się nam najczęściej z babciną wakacyjną kuchnią. To jedno z ulubionych przysmaków Polaków, którym zajadają się w lecie - zaraz obok pierogów z truskawkami, młodych ziemniaków z koperkiem i kefirem, fasoli szparagowej z bułką tartą, chłodniku z botwinki czy zupy owocowej.

Chociaż wydaje się, że pierogi z owocami to pracochłonne danie, tak naprawdę jego wykonanie nie jest trudne ani skomplikowane. Wymaga po prostu poznania kilku podstawowych reguł, a także jednej sztuczki, która sprawi, że farsz będzie idealny. Nie musimy kupować gotowego produktu - własnoręczne przygotowanie sprawi, że będą smakować jeszcze lepiej.

Przepis na pierogi z jagodami. Dodaj do farszu

Jak zrobić pierogi z jagodami? Najprostszy przepis na ciasto zakłada wykorzystanie zaledwie dwóch składników: 0,5 kg mąki pszennej typ 500 oraz ok. 190 ml ciepłej wody. Do mąki stopniowo dolewamy wodę i wyrabiamy, aż ciasto będzie elastyczne. Wtedy odstawiamy je na 15 minut, żeby odpoczęło, dzielimy na kilka mniejszych części, rozwałkowujemy na grubość ok. 2 mm. Z takiego ciasta wycinamy szklanką lub wycinarką kółka.

Nadzienie do pierogów z jagodami to nie tylko same owoce. Do trzech szklanek jagód dodajemy cztery łyżki cukru pudru, a także mało znany składnik - dwie łyżki kisielu o smaku owoców leśnych. Sprawi on, że sok z owoców mocniej się zwiąże i nie wypłynie na wierzch, poza tym wzmocni smak jagód.

Jeśli nie chcemy dodawać do farszu kisielu, możemy użyć też mąki ziemniaczanej. Spełni ona tę samą funkcję.

Pierogi z jagodami - z czym podawać?

Z czym podawać pierogi z jagodami? Najlepiej sprawdzi się tu klasyczna opcja - kwaśna śmietana oraz cukier. Możemy jednak spróbować innych możliwości - bitej śmietany, serka homogenizowanego, skyra lub jogurtu. Dobrym pomysłem będzie też posypanie po wierzchu jagodami lub zmiksowanie ich na mus i polanie pierogów.

