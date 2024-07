Dodaj do wody i spryskaj stopy. Brzydki zapach zniknie

Zastanawiasz się, dlaczego to właśnie ciebie dotyka problem brzydko pachnących stóp? Prawda jest taka, że to bardzo popularna dolegliwość , której przyczyna może mieć różne podłoża.

W tym przypadku genialnym wyborem będzie olejek z drzewa herbacianego, który ma właściwości antybakteryjne i dezynfekujące. To naturalny produkt kosmetyczny, który zwalcza problemy skórne oraz doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji. Jest bezpieczny, długotrwały i skuteczny. Warto stosować go na stopy rano i wieczorem, a także zabrać mały dozownik do torebki wraz ze świeżymi skarpetkami, aby nigdy nie czuć się niekomfortowo.