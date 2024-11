Dodaj do wody i wymocz skarpety. Będą śnieżnobiałe

Tkaniny w jasnych kolorach szybko się brudzą i żółkną, co zachęca do korzystania z drogich detergentów lub wybielaczy podczas prania. Alternatywą jest sięgnięcie po sodę oczyszczoną lub ocet, które są równie bezpieczne i efektywne. Ale z pomocą przychodzi coś jeszcze.

Jak doprać białe skarpetki?

Instagram i TikTok to skarbnica inspiracji. Oprócz urodowych trików znajdziemy tam patenty ułatwiające codzienne obowiązki. Warto przetestować sposób jednej internautki, która pokazała, jak doczyścić białe skarpetki. Brudną parę skarpet włóż do wysokiego słoika. Następnie dodaj kapsułkę do prania oraz łyżkę soli morskiej i sody oczyszczonej.

Kawałki folii aluminiową zgnieć, tworząc niewielkie kulki, i wrzuć do słoika. Teraz wszystko należy zalać gorącą wodą. Następnie wymieszaj, zakręć słoik i energicznie potrząśnij. Odczekaj ok. 10 minut. Po tym czasie białe skarpety będą jak nowe, a zabrudzenia znikną.

Nie tylko soda oczyszczona i ocet

Aby doczyścić białe skarpetki, warto przygotować płukankę, która nie tylko przywróci im biały kolor, ale także zdezynfekuje materiał. Do miski z litrem ciepłej wody dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej – w razie potrzeby jej ilość można zwiększyć.

Skarpetki mocz przez co najmniej 30 minut, a następnie wypierz w pralce. Jeśli nie masz sody pod ręką, możesz użyć octu. Wlej szklankę octu do litra ciepłej wody i zamocz skarpetki na pół godziny. Podczas prania nieprzyjemny zapach octu się ulotni.

Soda i ocet to ekologiczne rozwiązania do wybielania. W razie ich braku zastosuj skorupki jajek – choć brzmi to nietypowo, ich wybielające właściwości mogą przynieść zaskakujące efekty. Oczyść skorupki, umieść w woreczku do prania bielizny i wrzuć do pralki. Po wyschnięciu skarpetki odzyskają śnieżnobiały wygląd.

