Dodaj do wody ze szparagami. Pozbędziesz się gorzkiego posmaku

W maju możemy ponownie zacząć zajadać się szparagami, z których przyrządzimy wiele smacznych, a do tego pożywnych dań. Warto jednak wiedzieć, jak je prawidłowo ugotować, by móc w pełni zachwycać się ich smakiem. Ważny jest nie tylko sposób ich gotowania, ale również składniki.

Dlaczego szparagi mają gorzki smak?

Spożywanie szparagów może przynieść nam wiele zdrowotnych korzyści. Warzywo stanowi prawdziwe bogactwo witamin C oraz E, a także minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Znajdziemy w nich także kwas foliowy oraz wapń.

Nie zawsze jednak można je jeść. Jednym z przeciwwskazań jest alergia na rośliny liliowate, do których szparagi się zaliczają. Ze spożywania tych warzywa powinny zrezygnować również osoby, które zmagają się z odkładaniem się kwasu moczowego, czyli np. z dną moczanową.

Dlaczego jednak szparagi mają gorzki smak? Winy należy w tym upatrywać w składnikach siarkowych oraz asparynie, które w nich znajdziemy.

Jak ugotować szparagi, by nie były gorzkie?

Szparagi można przyrządzić na różne sposoby. Jednym z najpopularniejszych z nich jest ugotowanie ich w wodzie. Nie zawsze jednak smakują tak, jakbyśmy tego chcieli. Na szczęście można temu zaradzić.

W pierwszej kolejności zadbaj o odpowiedni garnek. Ważne, aby był wąski, a jednocześnie wysoki tak, by można było umieścić w nim szparagi główkami do góry. Nie nalewajmy jednak do niego zbyt dużo wody, bowiem część warzywa nie musi być w niej zanurzona.

Po zagotowaniu wody należy wsypać do niej łyżeczkę soli. Nie zaszkodzi także dodać łyżeczkę cukru. Dopiero wtedy możemy umieścić w środku szparagi. To jednak nie wszystko. Aby pozbyć się ich gorzkiego smaku, wystarczy dodać do garnka trochę mleka.

