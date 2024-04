Marchew - kaloryczność, wartości i składniki odżywcze, właściwości

Marchew - witaminy

Specjaliści w dziedzinie dietetyki i zdrowego odżywiania nieustannie podkreślają znaczenie marchwi w codziennej diecie ze względu na jej bogaty skład witaminowy. Jest to warzywo, które dostarcza organizmowi szczególnie dużo witaminy A, niezbędnej dla zdrowia oczu, skóry oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Nie można również zapomnieć o obecności witamin z grupy B, takich jak B6, wspierających metabolizm energetyczny, oraz witaminy C i E, które działają antyoksydacyjnie i wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Eksperci zalecają regularne włączanie marchwi do jadłospisu, by czerpać korzyści z jej wartości odżywczych, co przekłada się na poprawę ogólnego stanu zdrowia.