Dodaj do ziemniaków. Będą smaczne jak nigdy

Jak szybciej ugotować ziemniaki?

Gotowanie ziemniaków jest czasochłonnym zajęciem. Można go jednak znacznie przyśpieszyć, stosując tę niezawodną metodę. Ziemniaki ugotują się szybciej, kiedy wrzucimy je do wrzącej wody. Zanim to zrobimy, warto pokroić je na mniejsze kawałki. Wtedy gotowe będą po ok. 15 minutach. Gotowanie bulw w całości wydłuży znacznie cały proces.