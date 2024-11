Dodaj dwie łyżki. Mielone wyjdą, że palce lizać

Dla wielu z nas to potrawa, która przywołuje wspomnienia dzieciństwa – aromaty unoszące się z kuchni babci, niedzielne spotkania przy stole czy szybki obiad po szkole. Mimo swojej popularności kotlety mielone bywają kapryśne w przygotowaniu – łatwo o suche, mało wyraziste w smaku.

Na szczęście istnieją sposoby, by wynieść tę klasyczną potrawę na wyższy poziom i zaskoczyć domowników jej idealną soczystością. Kotlety mielone nie muszą być nudne ani suche. Wystarczy jeden prosty składnik, który odmieni tę potrawę na zawsze.

Niektórzy kucharze zdradzają prosty trik: dodanie do masy na kotlety mielone dwóch łyżek musztardy. Dlaczego to działa? Musztarda nie tylko delikatnie zakwasza mięso, co wpływa na jego kruchość, ale także dodaje soczystości i wyrazistego smaku. Po usmażeniu kotlety zyskują subtelną pikantność, która idealnie balansuje tradycyjny charakter potrawy.