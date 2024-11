Większość ludzi źle otwiera puszki. Oto jak zrobić to prawidłowo

Nie da się ukryć, że jedzenie w puszkach cieszy się sporą popularnością. Większość tego typu produktów jest niedroga, ma długą datę przydatności do spożycia, a fabrycznie zamknięta nie musi być nawet przechowywana w lodówce.

Produkty zamknięte w puszkach, takie jak ryby, mięso, kukurydza, groszek, pomidory, ananasy czy brzoskwinie w syropie, nie zawsze są zużywane od razu w całości. Gdy użyjemy tylko części zawartości i otwartą konserwę schowamy w lodówce "na później", przechowywana bez przykrywki, po jakimś czasie nie będzie nadawała się do ponownego użycia.

W sklepach można kupić specjalne silikonowe wieczka, ale nie ma takiej potrzeby. Dzięki temu trikowi nauczysz się otwierać puszkę w taki sposób, by ponownie móc ją zamknąć. Co należy zrobić?

Przede wszystkim nie odrywaj górnej części puszki. Odchyl pokrywkę, weź tyle zawartości, ile potrzebujesz. Następnie zamknij wieczko i przekręć zawleczkę tak, aby je zablokowała, zahaczając o krawędź . To takie proste, a zarazem skuteczne.

Stosując się do tej metody, już nigdy nie zmarnujesz jedzenia.

Nie wyrzucaj do kosza pustych puszek po żywności. Wykorzystaj je ponownie na wiele sposobów. Po umyciu i wysuszeniu metalowego opakowania pomaluj je farbami na dowolny kolor i tym samym stwórz ekologiczny organizer do przechowywania drobnych przedmiotów w biurze, kuchni czy warsztacie. Puste puszki świetnie sprawdzą się także jako urocze doniczki na zioła lub niewielkie kwiaty. Wystarczy odrobina kreatywności i chęć do działania.