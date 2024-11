Wetrzyj w płytę indukcyjną. Rysy znikną w mig

W przypadku pojawienia się rys trzeba zadziałać od razu . Nie musimy jednak kupować specjalnych specyfików czy oddawać sprzętu do naprawy - wystarczy jeden domowy zabieg, przy pomocy produktu, który jest dostępny w każdej drogerii.

Okazuje się, że w zadbaniu o płytę indukcyjną może nam pomóc... pianka do golenia . Ten drogeryjny produkt o gęstej konsystencji sprawdza się znakomicie przy polerowaniu płyty. Pianka zawiera też składniki, które usuną drobne zarysowania . W jaki sposób jej użyć?

Na samym początku dokładnie wyczyśćmy i przetrzyjmy gąbką naszą płytę indukcyjną. Następnym krokiem jest nałożenie grubszej warstwy pianki do golenia, którą zaczynamy wcierać w płytę za pomocą wykonanej z mikrofibry ściereczki. Produkt wcieramy do momentu, aż zauważymy, że zarysowania na płycie znikają.

Aby płyta nam posłużyła długie lata i wciąż wyglądała jak nowa, powtarzajmy tę czynność przy każdym czyszczeniu sprzętu. To nam zagwarantuje, że płyta wciąż będzie prezentować się jak nowa sztuka prosto ze sklepu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!