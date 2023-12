Dodaj łyżkę do wody. Wystarczy moczyć stopy przez kwadrans

Domowa metoda na grzybicę stóp i szorstkie pięty

Skazane na dźwiganie ciężaru, ściśnięte w bucie w wilgotnych warunkach czy narażone na czynniki zewnętrzne - chociażby na basenie - mogą prowadzić do grzybicy, a w najlepszym przypadku do szorstkich niczym tarka pięt. Znasz to z autopsji? Jeśli tak, to koniecznie wypróbuj domową metodę na grzybicę i szorstkość stóp, która potrafi zadziałać lepiej niż wyszukane specyfiki z drogerii.