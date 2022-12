Dodaj odrobinę do karpia. Posmak mułu zniknie w mig

Ważny jest też sposób, w jaki przetransportowaliśmy rybę ze sklepu do domu. "To ma bardzo duży wpływ na smak ryby. Ryba, która jest pozbawiona wody, nie oddycha skrzelami tylko cała skórą. Jeśli żywą rybę wsadzimy do reklamówki, powoduje to, że się ona dusi, czyli mięso się zakwasza kwasem mlekowym i powoduje mulisty smak – wystarczy po zważeniu zabić rybę i włożyć do reklamówki" - pisze w mediach społecznościowych gospodarstworybne.pl