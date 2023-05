Dodaj to do wiadra z wodą. Panele będą lśnić jak nigdy

Wiele osób myje podłogę bez użycia żadnego detergentu. To błąd, bowiem sama woda nie wyczyści zanieczyszczeń, a jedynie wprowadzi je w głąb paneli, przez co zabrudzenia będą jeszcze trudniejsze do usunięcia. Wystarczy dolać do wody nieco płynu do mycia naczyń, a najlepiej płynu do mycia podłóg, który poza składnikami czyszczącymi, często zawiera np. wosk albo olejek, który dodatkowo zabezpiecza powierzchnię paneli.