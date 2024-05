Dodaj trochę wody i przykryj patelnię. Zapomnisz o ściętym żółtku

Jajko sadzone to prawdziwy strzał w dziesiątkę nie tylko na śniadanie, ale również na obiad. Wiosną Polacy chętnie dodają je do młodych ziemniaków. Jak jednak przygotować je tak, aby żółtko po przekrojeniu wypłynęło? Użytkowniczka Instagrama posługująca się nazwą @tarawoodcox11 postanowiła zdradzić obserwatorom swój sposób.

Czasami, aby przygotować idealne jajko sadzone, trzeba nieźle się natrudzić. Kombinujemy na różne sposoby, co nie zawsze pozwala nam osiągnąć upragniony efekt. Okazuje się jednak, że wystarczy naprawdę niewiele, by przygotować danie, które w pełni spełni nasze oczekiwania.

Influencerka @tarawoodcox11 zdradziła, że po wrzuceniu żółtek na ścięte już białko dodaje na patelnię odrobinę wody, a następnie przykrywa ją przykrywką. Po ok. 30-40 sekundach wystarczy już tylko wyłożyć wszystko na talerz i zjeść.

Ten sposób przypadł także do gustu wielu fanom influencerki.

Jajko sadzone to danie, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Niektórzy chętnie spożywają je na śniadanie, dodając do niego awokado, ser lub boczek. Można je także pododawać jako jeden ze składników burgera.

Świetnie sprawdzi się również na obiad np. w połączeniu z ziemniakami lub ryżem. Niektórzy dodają je także do warzywnych zapiekanek, dzięki czemu mają nie tylko niezwykle smaczny, ale również pożywny posiłek.

Warto jednak wiedzieć, że płynne żółtkiem możemy przygotować także w zupełnie inny sposób. Wielbicielom tego typu posiłku powinno przypaść do gustu jajko na miękko lub poche, które należy wrzucić na ok. 2 minuty do gotującej się wody, a następnie wyjąć je za pomocą sitka lub łyżki cedzakowej.