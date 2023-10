Nienawidzą tego zapachu. Połóż na parapecie i problem z głowy

Biedronki zazwyczaj budzą pozytywne skojarzenia, jednak warto wiedzieć, że te azjatyckie są znacznie bardziej agresywne niż polskie siedmiokropki. Te pierwsze są gatunkiem inwazyjnym i gryzą ludzi. Ich ukąszenie może wywołać silne reakcje alergiczne. Kiedy uda im się wedrzeć do domów, w korzystnych warunkach zaczynają się szybko mnożyć.

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku biedronek azjatyckich jest podobnie. Warto więc zacząć od banalnie prostej rzeczy, jaką jest moskitiera. Umieszczenie jej w oknie sprawi, że owady nie będą mogły przedostać się do mieszkania. Taka bariera zabezpieczy dom przed nieproszonymi intruzami. Dobrze jest sprawdzić uszczelnienie elewacji, a także wszelkie zakamarki, przez które mogłyby przejść owady.

Olejki eteryczne zawarte w ziołach czy przyprawach również skutecznie odstraszą biedronki azjatyckie. Warto więc sięgnąć po liście laurowe oraz goździki . Umieść je w lnianym lub muślinowym woreczku i zawieś w pobliżu otworów okiennych. Rozprzestrzeniane wokół zapachy stanowią skuteczną barierę dla owadów i zniechęcają je do przebywania w okolicy.

Chroniąc swój dom przed biedronkami azjatyckimi, warto sięgnąć po metody, które utrudnią im dostanie się do środka. W tym celu wystarczy spryskać zewnętrzne framugi okien i ściany wodą z mydlinami . Powierzchnia będzie śliska, co utrudni biedronkom siadanie w pobliżu okien i ścian domu.

