Dodała zdjęcie ze szpitala. Musiała przejść poważny zabieg

Maja Hirsch to popularna aktorka, która w mediach społecznościowych chętnie komunikuje się ze swoimi fanami. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 114 tys. internautów, którzy ostatnimi dniami niepokoili się o jej stan zdrowia.

Już w marcu 2023 roku Maja Hirsch podzieliła się z nimi swoimi obawami związanymi z długo oczekiwanymi wynikami badań, które mogły wskazywać na nowotwór. Początkowo aktorka znana z "BrzydUli", "Świadka koronnego" i "Bodo" pisała, że jest "prawie zdrowa" i nie ma powodów do niepokoju. Prawda okazała się jednak inna.

Maja Hirsch trafiła do szpitala

Podczas operacji wyłuszczania mięśniaków macicy, chirurg precyzyjnie nacina macicę powyżej mięśniaka, a następnie oddziela go od otaczających tkanek. Po usunięciu mięśniaka rana jest starannie zszywana. Pobrane podczas zabiegu próbki tkanek są następnie wysyłane do laboratorium w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego, które potwierdzi ich charakter.

