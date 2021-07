Dodatki CCC, które warto spakować do wakacyjnej walizki

By zdjęcia z wakacji zdobyły jak najwięcej lajków na Instagramie, do selfie z morzem w tle potrzebne są urocze akcesoria. Kolekcja marki Acccessories jest pełna biżuterii, nakryć głowy i ozdób do włosów w stylu lat 60., 70. i 90. XX wieku. Do stylizacji na pin-up girl pasują słomkowy daszek albo kapelusz z szerokim rondem, spinki z perełkami i okulary przeciwsłoneczne o kocim kształcie. Do łask powróciła także biżuteria dzieci kwiatów: plecione naszyjniki i bransoletki, łączące koraliki, muszelki i różnokolorowe sznurki. Do epoki grunge’u, hip-hopu i narodzin streetwearu nawiązują bucket hats w stokrotki oraz bejsbolówki.