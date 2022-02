Doja Cat jest najlepiej zapowiadającą się artystką pokolenia. Uwielbia szokować

Doja Cat uwielbia szokować

Zarówno na scenie, jak i w teledyskach eksponuje swoje kobiece atuty i nie wstydzi się nawiązać tym do erotyki. W tekstach piosenek wyznaje uczucia i pragnie być tą jedyną kobietą. Czy w utworach oddaje to, co sama przeżywa? Tego niestety nie wiadomo, bo Doja Cat niechętnie zdradza sekrety ze swojego życia prywatnego.