Doja Cat na Billboard Music Awards 2022. Takiej stylizacji nie miał jeszcze nikt

Doja Cat na Billboard Music Awards 2022

Choć to nie pierwszy raz, kiedy Doja Cat wybrała zwracającą uwagę suknię na tak ważną galę, teraz autorka hitów, takich jak "Say So" czy "Woman" odkryła nią także swoją intymną część ciała. Na to z pewnością nie zdecydowałaby się każda gwiazda, jednak 26-latka od samego początku słynie ze swojej wyjątkowej odwagi w jego pokazywaniu.