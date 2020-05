Dokładny, nowoczesny i niedrogi. Wybieramy domowy ciśnieniomierz

Precyzyjny pomiar ciśnienia w domu

Ciśnieniomierz to narzędzie także w walce ze stresem. Kiedy się denerwujemy, czeka nas stresujące wydarzenie lub spotkało nas coś przykrego, rzadko sięgamy po to narządzie. Tymczasem obserwacja organizmu w takich sytuacjach pozwoli nam szybciej zauważyć nieprawidłowości i w przyszłości przyczynić się do skuteczniejszej walki o zdrowie i dobre samopoczucie.

Dużo trenujesz? Mierz ciśnienie

Ciśnieniomierz dla starszej osoby

Wygodne, automatyczne i wyjątkowo proste w obsłudze ciśnieniomierze elektroniczne to ogromne ułatwienie w kontrolowaniu poziomu ciśnienia. Doceni je każdy, kto korzystał z tradycyjnych modeli z manualną pompką i słuchawkami. Nowoczesne ciśnieniomierze pomagają kontrolować pomiar ciśnienia przez zapisywanie wcześniejszych wyników, głośny odczyt, który ułatwia pomiar osobom ze słabym wzrokiem, i intuicyjną obsługę, przez co urządzenie obsłuży każdy.

Rodzaje ciśnieniomierzy - który wybrać

Tradycyjny ciśnieniomierz manualny z pompką i stetoskopem to solidne urządzenie, ale korzystanie z niego wymaga odrobiny wprawy. Z czasem zastąpił go model elektroniczny o różnym stopniu zautomatyzowania i dodatkowych funkcjach, który dotąd jest jednym z najczęściej wybieranych modeli. Przy zakupie zwracajmy uwagę na dokładność, czas gwarancji oraz to, w jaki sposób dokonuje się pomiaru. Niektórzy wybiorą nowoczesny panel dotykowy, inni mogą pozostać przy modelach z przyciskiem funkcyjnym. Trzeci popularny typ ciśnieniomierzy to modele nadgarstkowe, które jeszcze do niedawna były uważane za mało precyzyjne, ale ich dokładność pomiaru jest obecnie znacznie lepsza. Przydatna opcja w nowoczesnych ciśnieniomierzach to także zapamiętywanie ostatnich 60, 120, a nawet 250 pomiarów.