Dom babci Natalii zniszczyła powódź. Darczyńcy zaczęli działać od razu

"Trzeba kupić nową lodówkę, zrobić nową podłogę, ale trzeba też wlać w serce babci Natalii trochę nadziei. Wiem, linków do zbiórek są już tysiące i jestem pewna, że wielu z Was pomaga. Ale jak widzę, że ten mój ukochany dzieciak płacze, to nie umiem przejść obojętnie. Szczęśliwie są to łzy wzruszenia, bo od wczoraj Natalii udało się już coś zebrać. Jeśli zamiast kawy na mieście chcielibyście wrzucić coś do tej wirtualnej puszki, to będzie to nie tylko kasa, ale też kropla wiary w ludzi" - pisze Hajduk-Poznańska.