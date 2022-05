Dom Moniki Pyrek to prawdziwa oaza spokoju. Ale nie każdego byłoby na taką stać

"Zawsze kierowałam się tym co podpowiadał mi los. Któregoś ranka obudziłam się z myślą o założeniu Fundacji. Pomyślałam sobie, że teraz jest na to najbardziej odpowiednia chwila i że poprzez fundację będę miała szanse robić to co kocham w życiu najbardziej! Pokazywać ludziom piękno sportu, zarażać zdrowym trybem życia i pomagać spełniać siebie i swoje marzenia poprzez sport, tak jak mnie się to udało!" - czytamy na stronie fundacji Moniki Pyrek.