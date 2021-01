Dom Nayi Rivery wystawiony na sprzedaż. Wnętrze robi niezłe wrażenie

Naya Rivera miała zaledwie 33 lata, gdy zginęła w jeziorze. Poszukiwanie ciała aktorki trwało aż pięć dni, nim policjanci je wyłowili. Przez dłuższy czas było niejasne, co tak naprawdę się wydarzyło 8 lipca 2020 roku. W końcu synek Rivery co nieco opowiedział –jego mama zdążyła go uratować przed utonięciem, ale niestety w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. Mały Josey powtarzał, że Rivera wołała pomocy.